За две недели на работе он работал примерно 7 часов.

Мужчина нашел работу мечты - ему платят за то, что он почти не работает. И эта профессия связана с медициной.

Об опыте смены места трудоустройства счастливый пользователь Reddit рассказал фолловерам. Мужчина признался, что сейчас он работает ночным курьером службы медицинской помощи. Впрочем, большую часть своего рабочего времени он проводит, занимаясь собственными делами в телефоне.

Поскольку работник был нужен срочно, руководство предложило мужчине более высокую зарплату. Впрочем, за смену он делает одну доставку, а остальное время проводит в телефоне, занимаясь собственными делами. Ночью в офисе, кроме него, есть иногда еще один работник.

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"Поскольку мне было скучно, я немного посчитал. Я был на работе примерно 67 часов в течение 2 недель, и я выполнял свои рабочие обязанности 7 из этих часов, а остальные 60 - сидел в телефоне", - рассказал пользователь.

Мужчина также добавил, что работа курьера в этой компании зависит еще и от менеджеров, которые принимают заказ, оформляют его и передают курьеру. Впрочем, ночью эти менеджеры практически не работают, поэтому ночной курьер почти не получает заданий.

"Если нет приказов, моя работа сидеть, пока они не появятся, или моя смена закончится", - отметил курьер.

Напомним, что ранее мужчина ради развлечения прошел тест ДНК и вскрыл темную тайну своей бабушки, которая его ошеломила. Своей историей он поделился на Reddit.

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