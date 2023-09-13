Лоретта, учительница из Рэдфорда, выиграла конкурс Win My Home и позже утверждала, что на самом деле ей заплатили лишь небольшую часть выигрыша в лотерею.

Жительница Ноттингема выиграла в лотерею Win My Home, но потом оказалось, что нечему радоваться.

Win My Home разместили на своем веб-сайте видео с поздравительными словами Лоретты с подписью: "поздравляем победительницу Лоретту из Ноттингема! Она с мужем 2,5 месяца как супруги, и вместе они искали свое первое совместное жилье! Мы так счастливы за вас обоих и желаем вам всего наилучшего в вашей следующей главе жизни", сообщает LADbible Group.

Тем не менее, Лоретте сообщили, что она получит не роскошное жилье, а лишь несколько тысяч долларов, и она осталась "разбитой".

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Лоретта сказала: "Они сообщили мне, что я не выиграла дом, но выиграла главный приз в размере 6 250 долларов. Я ответила: "Хорошо, спасибо", и они сказали: "К сожалению, поскольку мы не собрали достаточно денег, мы не можем передоставить вам дом"".

Вместо того, чтобы передать ключи от роскошного дома, Лоретте, по-видимому, сказали, что Win My Home может перевести значительно меньшую сумму непосредственно на ее банковский счет.

Женщина говорит: "Ко мне обращались люди с поздравлениями, но я говорю 'не поздравляйте меня, потому что я не выиграла, мне нужно, чтобы все остановились с поздравлениями, я не благодарю за 6 250 долларов".

Люди не верили ее словам.

Лоретта добавляет: "Даже если бы они сказали, что не могут дать нам дом, но могут дать 62 500 долларов, это что-то. Но 6 250 долларов? Сейчас на 6 250 долларов даже не купишь газ и электроэнергию".

Переписка между Лореттой и Win My Home показала, что Win My Home утверждает, что условия конкурса "очень явные", и что любой победитель получит только определенный процент чистой прибыли, если не будет собрано достаточно денег.

В сообщениях говорится: "К сожалению, после затрат примерно 250 000 долларов на маркетинг и проблемы, о которых мы говорили и невозможности обработки платежей Visa в течение длительного времени, прибыли не было, и, фактически, мы понесли убытки.

Сумма, которую мы заплатили, на самом деле была взята из наших собственных карманов, поскольку мы хотели вознаградить вас и надеялись, что это положительно повлияет на вашу жизнь. Альтернативой было ничего не вручать, но, очевидно, мы бы чувствовали себя плохо".

Подобный случай с лотереей

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что мужчина в корне изменил собственную жизнь и сорвал куш в 90 909 фунтов стерлингов из-за игры в лотерею после того, как "помолился бабочке". Речь идет о 50-летнем Майке Бруке из района Пенснетт.

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