50-летний Майк Брук считает, что деньги ему с неба послала мачеха Келли через бабочек.

Мужчина коренным образом изменил собственную жизнь и сорвал куш в 90 909 фунтов стерлингов в лотерее после того, как "помолился бабочке".

Речь идет о 50-летнем Майке Бруке из района Пенснетт (Великобритания, графство Западный Мидленд), который молился насекомым, считая, что так общается со своей покойной мачехой Келли, пишет Daily Star.

Мужчина рассказал, что Келли умерла около двух лет назад. При жизни она очень любила бабочек, поэтому они поддерживали через них особую связь.

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"Она любила бабочек, и каждый раз, когда я их вижу, я говорю: "Привет, Келл", - отметил Майк.

До выигрыша в лотерею он был человеком, который "едва сводил концы с концами" и долгое время пытался "поймать удачу" через счастливый билет в People's Postcode Lottery. Попытки были неутешительными и мужчина взял перерыв.

Наконец, в один из трудных дней он обратился к Келли с особой просьбой через бабочку.

"Несколько раз я смотрел на одну из них и просто говорил: "Келли, помоги мне чем можешь, помоги мне", - вспоминает Майк.

Всего через три недели после "молитвы" он вернулся "в игру" и, на удивление, сразу сорвал куш.

"Я думаю, что она повлияла на это. Это сумма денег, которая изменит жизнь, и она не могла прийти в лучшее чем сейчас время", - подчеркнул он.

Радость после выигрыша можно сравнить с ощущениями на Рождество. Теперь Майк может позволить себе все что хочет, но главный приоритет в расходах - его 70-летний папа Мервин, у которого диагностировали смертельную болезнь: у него нашли опухоль мозга, которую нельзя вылечить.

Поэтому сейчас Майк собирается побеспокоиться о последних днях папы.

"Он ест стейк сегодня вечером, это то, что он хотел, и немного виски. Это было так тяжело, но эти деньги очень помогут", - указал Майк.

Британка сорвала куш в лотерею и устроила "пернатое сафари"

Напомним, недавно в Британии еще одной счастливицей стала 44-летняя Лесли Герберг, которая выиграла в лотерею 2 миллиона фунтов стерлингов. Часть денег женщина сразу потратила на воплощение своей необычной мечты.

Мать 4-х детей купила новый дом, который обустроила для своих африканских попугаев. Там пернатым установили огромный телевизор, чтобы они могли наслаждаться любимыми сериалами.

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