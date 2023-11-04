Собаки и кошки могут не ужиться, а могут стать лучшими друзьями - рассказываем, какие собаки обожают кошек и наоборот.

Если вы хотите, чтобы у вас в доме жили и кошки, и собаки, то вам нужна собака, которая любит кошек. И, хотя в конечном счете все зависит от конкретной собаки или кошки, некоторые породы лучше уживаются другими животными. Например, взять служебных собак - многих вывели для охраны и защиты членов семьи, включая и других животных. Другие же породы были выведены для работы в тесных стаях, и они также весьма дружелюбны к другим пушистым в семье. Итак, собаки, которые дружат с кошками - кто они?

Породы собак, дружелюбные к кошкам - 7 лучших

В поисках идеальной собаки для вашей кошки следует обратить внимание на породы с мягким и терпеливым характером, которые реже преследуют усатых или проявляют агрессию к ним, пишет studyfinds.org.

Лабрадор-ретривер

Игривые и готовые к обучению, ласковые и милые лабрадоры-ретриверы прекрасно уживутся с любым котом, которого вы им подсунете.

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Эта интеллигентная порода как нельзя кстати подходит для тех кошек, которые думают, что они на самом деле собаки. Лабрадор-ретривер готов мириться с самым сложным кошачьим характером и терпеть от кошки гораздо больше, чем многие другие породы. Это и делает ее одной из лучших собак для кошек.

Они умны, стремятся всячески угодить и с радостью примут кошку в свой круг друзей - главное, чтобы кошка была готова делить свое пространство с собакой. Кроме этого, лабрадор - это идеальный компаньон для ваших детей.

Бигль

Можно подумать, что бигль, будучи охотничьей собакой, не захочет делить свой дом с кошкой - но это не так. Порода бигль была выведена для охоты в стаях, поэтому хорошо уживается с другими видами животных.

Конечно, у бигля хватит энтузиазма, чтобы погоняться за кошкой на улице, но дома эта покладистая порода будет рада прижаться даже к самому ворчливому коту.

Спокойные и общительные, бигли не любят оставаться в одиночестве, поэтому безумно рады компании еще одного пушистого, с которым можно пообщаться, когда вас нет дома. Счастливый характер этих собак делает их приятными для жизни, а кошку они будут воспринимать как еще одного члена стаи.

Бассет-хаунд

Бассет-хаунды известны своим спокойным и покладистым характером. Кроме этого, они терпеливы, менее склонны к излишней возбудимости и агрессии по отношению к кошачьим сожителям и поэтому прекрасно подходят для содержания в домах с кошками.

Бассет-хаунды обладают крепким телом, обычно двигаются медленно и не слишком беспокоят окружающих. Сами они больше беспокоятся о том, как бы поспать, чем играть в догонялки.

Эта порода собак вполне может соревноваться за звание самой упрямой домашней кошки, поэтому их дрессировка может оказаться затруднительной. Кроме всего, важно также следить за тем, чтобы не уделять кошке слишком много внимания, иначе собака начнет обижаться и жалобно выть.

Бульдог

Бульдоги, как правило, не очень быстро заводят дружбу с другими собаками, но вот с кошками и другими домашними животными они дружат охотно. Короткая морда делает их склонными к тепловым ударам, а короткая шерсть плохо переносит холод. Кроме того, они не любят воду и ленивы по своей сути - любят подремать. Так что у бульдога и вашей кошки уже есть четыре общих черты, что делает их одними из лучших собак, которые уживаются с кошками.

Несмотря на мясистые мышцы и серьезные морды, бульдоги сами по себе очень забавны. Они считаются одними из самых доброжелательных представителей животного мира и проявляют привязанность и уважение ко всем существам. Кошкам нравится доброта бульдогов, ведь за их крепким и тяжелым телосложением скрывается покладистый подход к жизни.

Кроме всего, бульдоги станут отличным компаньоном и для детей в доме.

Золотистый ретривер

Золотистые ретриверы известны своим игривым характером. Они нуждаются в ежедневных физических нагрузках, но при этом легко адаптируются и общительны, а это делает их потенциально отличными компаньонами для кошек.

Любовь, которую золотистый ретривер испытывает к своему хозяину, может распространяться и на других домашних, как людей, так и животных. Многие эксперты сходятся во мнении, что эта порода - одна из лучших для кошек, и слово "золотистый" как нельзя лучше подходит для описания этой классической породы. Добрые, сочувствующие, золотистые ретриверы охотно принимают кошек как членов семьи.

Однако эту породу собак следует с самого начала приучить не гоняться за кошкой: если это удастся, то они станут идеальной парой.

Папильон

Если вам нравятся маленькие дружелюбные породы собак - обратите внимание на папильонов. Эти ушастые собаки, размером примерно с кошку, также воспринимают кошку как друга. Папильоны отличаются веселым и любопытным характером, поэтому они с удовольствием принимают участие во всех семейных забавах, в том числе и с кошкой.

Порода прекрасно уживается с кошками не только благодаря своему небольшому размеру, но и потому, что они очень общительны. Вместе с вами папильоны с удовольствием подремают или отправятся на прогулку - они всегда готовы к чему угодно, с кем угодно и когда угодно.

Нужно учесть, что ушки-"бабочки" будут постоянно соблазнять кошку поиграть, поэтому ей важно обеспечить возможность отдохнуть от собаки. Иногда папильоны могут стать перевозбужденными, чего может не вынести кошка.

Папильоны также, как и кошки, любят сидеть на коленях, а еще его можно научить ходить на горшок в доме.

Мопс

Мопсы также часто не возражают против кошачьей компании. Более того - вы, скорее всего, найдете их уютно прижавшимися друг к другу, чем дерущимися. Это порода очень милых собак, которая отличается хорошим темпераментом и общительностью.

Кроме этого, мопсы были признаны так называемыми "клоунами класса" на уроках послушания для собак. Поэтому эта порода будет в восторге от того, что у них появился соратник по веселью и проделкам, а вашей кошке больше не придется скучать у окна.

Схожие по размеру, весом до 14 кг, у мопсов и кошек очень много общего. Мопсы, с их мордочками и загнутыми хвостами, способны очаровать практически любого. Они, как и кошки, любят беззаботный образ жизни и сидеть на ручках, поэтому с кошкой будут сидеть у вас на коленях вдвоем.

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