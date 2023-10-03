Все началось с семейной ссоры, а кончилось прохождением тестов на половые инфекции.

Ложь и манипуляции - это точно не о здоровых отношениях. Но когда брак уже летит кувырком, иногда определенные нечестные методы могут пролить свет на неожиданные скелеты в шкафу вашего партнера.

Именно так случилось с мужчиной, который рассказал на Reddit об истории разрушения его брака, которое началось с одной обычной семейной ссоры. В пылу эмоций жена сказала мужу, что их 6-летняя дочь на самом деле биологически имеет другого отца. Конечно, это признание шокировало мужчину. Но это было только начало.

Мужчина решил пройти ДНК-тест, чтобы удостовериться в сказанном его женой. И тестирование показало, что на самом деле девочка стопроцентно является именно его дочерью. Это должно было бы стать облегчением для мужчины... но…

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"Чем больше я думал об этом, тем больше я действительно начал верить, что заявление моей жены вышло за рамки простой попытки причинить мне боль. Сказав это, она определенно пыталась причинить мне боль до глубины души, но я начал удостоверяться, что она спала с кем-то еще примерно в то время, когда наша дочь была зачата, и она либо не знала, кто на самом деле был отцом, либо на протяжении всей жизни нашей дочери верила, что я не ее биологический отец", - написал муж.

Поэтому он решил солгать своей жене, сказав ей, что прошел тест и тот действительно показал отсутствие биологического родства с дочерью. После этого известия паника жены была "очевидной" и она призналась, что спала с бывшим другом своего мужа.

"После этого я сказал ей правду. Я мог бы продолжать держать это в секрете, но зачем? Она бесится, что я ей соврал. Я солгал, но она думала, что солгала мне о воспитании нашей дочери более 6 лет. В конце концов она несколько минут подряд рыдала от облегчения, и мы обнимались, пока она плакала, но я не прощаю ничего из того, что она сделала. На следующей неделе я собираюсь получить полную панель тестов на инфекции половой системы", - написал мужчина.

Другие истории о супружеской измене

Как писал УНИАН, женщина пришла на форум, чтобы поделиться своими переживаниями из-за того, что у ее мужа слишком хорошие отношения с коллегой по работе. Однако она доверяла своему мужу и хотела просто поделиться неприятными мыслями с незнакомцами на форуме. Однако изложенная ею история содержала факты, свидетельствующие об измене мужа. Пользователи форума прямо на это указали.

Также мы рассказывали, как женщина узнала о беременности любовницы ее мужа. Ее ничуть не огорчила эта новость. И несмотря на то, что муж ее изменял, женщина счастлива.

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