Отмечается, что мужчина не давал спокойно жить бывшей жене.

Женщина рассказала, как отомстила бывшему мужу, который бросил ее ради любовницы. Отмечается, что мужчина изменил, когда женщина была беременна.

"Мой бывший — придурок, если не сказать больше. Он не почувствовал ни грамма раскаяния, когда изменил, а затем женился на своей любовнице через три месяца после развода. Я же работал над собой ради себя и своей дочери", - цитирует женщину издание Mirror.

Несмотря на то, что ситуация была очень тяжелой, мать-одиночка вернулась к учебе, получила степень магистра и нашла отличную работу.

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"Два года назад мой бывший начал присылать мне сообщения интимного характера. Первый раз он написал, что не счастлив со своей женой, она не любила его так, как я. Он хочет развестись с ней и снова быть вместе со мной. Мне было жаль, тогда я был глупа и думала, что смогу "вернуть его". Но когда мы встретились, он проигнорировал меня. Я спросил его о сообщениях, он сказал мне, что был пьян. Сообщения такого рода не прекращались. Я спросил его еще раз, он разозлился и заявил: "Перестань добиваться меня, ты же знаешь, я развелся с тобой, потому что не был счастлив с тобой. Теперь я счастлив со своей женой", - поделилась женщина.

При этом бывший муж продолжал отправлять ей сообщения такого типа. По ее словам, она решила их игнорировать, потому что не хотела создавать драму и выглядеть "сумасшедшей" бывшей женой. Но отец ребенка продолжал слать сообщения с жалобами на свою новую жену, а затем публиковать в социальных сетях видео и фотографии, в которых рассказывал, как они счастливы. Спустя какое-то время женщина решила построить новые отношения с другим мужчиной.

"Я не сказала ему (бывшему мужу – УНИАН), что я встречаюсь с другим, он, наверное, узнал об этом от наших друзей. Вскоре он написал сообщение, в котором говорилось, что он хочет быть со мной, не может поверить, что меня больше нет с ним, что на нашей супружеской постели спит другой мужчина. Если я соглашусь, то он бросит жену и будет со мной", - рассказала мать-одиночка.

Женщина решила отомстить бывшему и отправила жене скриншоты всех его сообщений, сообщив ей, что нужно мужчину контролировать, и предположив, что он был пьян.

"Я даже отправляла те сообщения, где он ее критиковал. На следующий день он засыпал меня сообщениями о том, что я разрушила его брак. Я должна это исправить и сказать его жене, что это все фейк. Ему не нужен этот стресс в жизни. Он позвонил мне и кричал, что я мелкая с*чка из-за того, что сделала. Что я завидую его счастью. Я не знаю, должна ли я просто проигнорировать его? Потому что в прошлый раз это не сработало", - объяснила женщина.

При этом в Сети люди были в восторге от плана обманутой женщины. Один из пользователей соцсетей написал: "Вы все правильно сделали. Я аплодирую вам. Он заслуживает любого блюда, которое ему подаст официантка Карма".

Еще один человек написал: "Девочка, ты знаешь, что ты не виновата, и я очень сомневаюсь, что он был пьян, когда писал тебе эту чушь. Он сделал свой выбор, и теперь, если ему придется пережить еще один развод, то это из-за его собственного неправильного выбора. Ты увернулась от чертовой пули. Надеюсь, теперь он не усложнит тебе совместное воспитание".

Ранее УНИАН писал, что на Reddit появилась история от девушки, которая вышла замуж за парня после того, как встречалась с ним семь лет. Однако уже через две недели после торжества она поняла, что совершила ужасную ошибку.

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