Такие животные чрезвычайно редки, но их уже наблюдали неоднократно.

В британском зоомагазине наблюдали чрезвычайно редкое явление. Просто в стенах лавки необычных животных Exeter Exotics вылупилась змея сразу с двумя головами.

"Мы были немного шокированы, когда увидели двуглавую западную змею. Она вылупилась сама и уже сбросила кожу без посторонней помощи. Кажется, что в теле нет никаких перегибов, только кончик хвоста закручен. Кажется, что проблем с передвижением тоже нет. И грустно, и увлекательно одновременно", – рассказал магазин в соцсетях.

Работники отметили, что питаться двуглавой змее немного трудно – с одной из сторон горло слишком узкое. Далее в магазине будут следить за тем, как будет вести себя и развиваться малыш.

Двуглавые змеи - что о них надо знать

Двуглавые змеи обычно живут недолго, особенно если они находятся в дикой природе. Это связано с тем, что им гораздо труднее эффективно переваривать пищу, что приводит к проблемам с органами. Однако те, за которыми ухаживают в неволе, могут жить дольше.

Такие животные чрезвычайно редки, но их уже наблюдали неоднократно. В частности, такую змею видели в зоопарке в американском городе Ютика. А в американском штате Вирджиния такая змея напала на женщину.

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