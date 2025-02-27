Готовы поспорить, что вы никогда не задумывались о его предназначении.

Кухня - это царство женщин, которые любят готовить или вынуждены часто это делать для семьи. И те, и другие выбирают кухонную утварь, исходя не только из эстетических, но и из практических соображений.

Хозяйки обращают внимание на цвет, материал, размер, но практически никогда не задумываются о деталях. Например, единицы из них знают, для чего дырка в крышке сковороды или в ее ручке.

Зачем нужна дырка в ручке сковороды и в крышке - интересный факт

Производители сковородок, создавая кухонную утварь, позаботились о хозяйках, которые будут ею пользоваться. Они решили, что когда человек что-нибудь жарит или тушит, он, скорее всего, будет перемешивать еду ложкой или лопаткой. Но постоянно в руке держать ее неудобно, а класть на дощечку или тарелку, пачкая посуду, не хочется. Уже догадались, почему у сковородок есть отверстия в ручках? Все верно - их можно использовать как подставку для ложки. То есть, замысел такой - помешали еду, потом засунули лопатку в отверстие и ждете, когда снова нужно будет ею воспользоваться.

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Важно размещать "мешалку" так, чтобы соус или остатки пищи стекали в сковороду, а не на пол или стол. Ручка сковородки довольно длинная, а значит лопатка или ложка окажутся на большом расстоянии от огня, что позволит избежать сильного их нагревания или даже порчи.

Естественно, вторая причина наличия отверстия в ручке сковороды более банальна - если у вас на кухне мало места, вы можете повесить кухонную утварь на крючок или специальную стойку для кастрюль и сковородок. Так удастся и замысел производителя реализовать, и не занимать лишнее пространство.

Для чего дырка в крышке сковороды

Второй момент, который хотелось бы обсудить - зачем дырка в крышке сковороды. Если с ручкой мы разобрались, то отверстие в крышке, как думают хозяйки, нужно только для того чтобы лишний пар не задерживался в посуде и выходил наружу.

С одной стороны, это так, но важно понять, в чем именно преимущество этой функции. Во-первых, крышка с отверстием точно облегчит жизнь поклонникам здорового питания. Блюда на сковороде, накрытые такой крышкой, будут скорее тушиться или париться, чем жариться, а значит, окажутся полезными для организма. Во-вторых, любые другие крышки без пароотводящего отверстия опасны. Вы поднимаете крышку за ручку и сразу на вас обрушивается волна горячего воздуха, а соус или остатки сока стекают по краям крышки - велики шансы обжечься.

В стеклянных крышках с удобным ненагревающимся пластиком и пароотводящим отверстием такого нет - вся лишняя жидкость улетучится из сковородки, а вы сможете наблюдать за тем, что происходит с блюдом, не поднимая крышку. Даже если вам понадобится в процессе готовки это сделать, никаких рисков для здоровья не будет.

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