Немногие люди знают ее истинное предназначение.

Каждый человек хотя бы раз в жизни покупал таблетки, даже если ничем серьезным не болел. Банальный "анальгин" или "цитрамон" от головных болей пил в жизни буквально каждый третий. Но и на этих, и на многих других есть черточка. Для чего полоска на таблетке нужна на самом деле - читайте в материале.

Почему на некоторых таблетках есть линия посередине

Если обращать внимание на некоторые, казалось бы, очевидные вещи и задумываться о них, то можно получить много интересной информации. Многие таблетки из тех, что покупают люди, имеют черточку посередине. Не так важно, как называется полоска на таблетке, хотя и у нее есть свое имя - "разделительная риска", гораздо более интересно - зачем она.

По мнению некоторых врачей, такая черточка нужна, чтобы можно было правильно рассчитать дозу лекарства. Дело в том, что существует несколько видов препаратов со сложным химическим составом, поэтому корректно просчитать дозировку получается не всегда, тем более при индивидуальном назначении.

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Зная об этих свойствах лекарства, производители выпускают их в такой форме, чтобы полоска на таблетке была отчетливо видна - тогда одну пилюлю удастся поделить на 2 и даже 4 части.

Есть в таком подходе один неприятный нюанс - у вас нет никаких гарантий, что активные вещества будут равномерно быть распределены по пилюле, потому что вы не знаете, соблюдает ли завод, на котором производятся таблетки, международные стандарты качества и прошел ли он аттестацию.

Соответственно, никто не даст вам гарантий, что две половинки одной таблетки будут одинаково эффективны, особенно если пациент нарушает правила их приема. Более того - во время разлома часть вещества может выпасть вместе с крошками. И это одна из причин, почему нельзя разламывать таблетку при любом удобном случае. По мнению некоторых врачей, это правило справедливо только для ограниченного круга лекарственных средств, но в серьезной медицинской литературе нет споров по этому поводу.

С одной стороны - разделительная риска действительно нужна, чтобы точно отмерить нужное количество лекарства. К примеру, купить таблетки максимальной дозировки и просто делить их на части вместо того чтобы приобрести несколько пачек с минимальной дозой активного вещества. С другой стороны - вероятно, полоска посередине таблетки просто облегчает человеку прием лекарства, если он не может проглотить целую. И тот, и другой вариант правдивы, важно лишь советоваться со своим врачом о том, какие таблетки можно ломать, а какие лучше принимать целиком.

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