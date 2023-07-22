Некоторые таблетки содержат защитную оболочку, которую вы можете нарушить, в результате чего сильно пострадает ваш желудок.

Ни для кого не секрет, что есть люди, не умеющие пить таблетки. В связи с этим они прибегают к разным способом, как это сделать. Однако не многие знают, почему нельзя разламывать таблетку.

УНИАН рассказывает, какие таблетки нельзя делить.

Почему нельзя разжевывать таблетки - важный нюанс

Существуют некоторые препараты, покрытые специальной пленкой. Она удерживает внутри себя компоненты, которые могут навредить вашей слизистой оболочке желудка или повлиять на работу желудочного сока. Как понимаете, разжевывать таблетки или разламывать их пополам нельзя.

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Можно ли раскусывать таблетку? Да, но только в том случае, если видите дробную полоску на ней.

Теперь давай разберемся, что делать, если боишься глотать таблетки. В первую очередь помните, что маленькая таблетка нигде не застрянет, вы не задохнетесь и не будет других неприятных ситуаций. Как только к вам придет осознание, что это безболезненно и необходимо для вашего здоровья, то вы с легкостью сможете ее выпить.

Почему нельзя вскрывать капсулы - есть побочные эффекты

С капсулами такая же ситуация, как и с таблетками. Конечно, они намного больше таблеток и их сложнее выпить, однако их защитная оболочка направлена на то, чтобы агрессивное содержимое желудка не убило лекарственные свойства капсулы. Поэтому если вы задумываетесь над тем, можно ли капсулу высыпать и выпить, то однозначно нет.

Кроме того, если вы не знаете, почему нельзя вскрывать капсулу, то знайте, что ее эффективность резко снизится, а вот количество побочных эффектов может возрасти.

Не получается проглотить капсулу - проверенный лайфхак

На форумах неоднократно появлялись посты врачей, которые делились главными вопросами от своих пациентов, среди них был и такой: "Что делать, если не могу глотать капсулы?". Так вот, если ты не знаешь, как глотать капсулы, если не можешь этого сделать, то для вас есть универсальный способ решить эту проблему.

Во-первых, подумайте о том, что выпить лекарство вам все же стоит, ведь оно только улучшит ваше состояние. Также постарайтесь отвлечься на что-то другое, чтобы "придушить" рвотный рефлекс, а затем следуйте следующим пунктам:

наберите в рот немного воды;

положите таблетку или капсулу;

глотните ее.

Все, дело сделано. Важно: перед тем как класть в рот таблетки, все же стоит сначала набрать воды. Так таблетка или капсула не прилипнет к языку или небу, благодаря чему не появится рвотный рефлекс.

Прислушиваясь к этим советам, вы сможете без проблем выпить таблетки и скорее выздороветь. Однако помните, что перед приемом любых препаратов стоит обратиться к врачу.

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