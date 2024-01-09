В случае провала не стоит отчаиваться, просто еще раз поищите птицу.

Вы точно отличаетесь от других, если не просто увидите большого буйвола на картинке-головоломке, а сможете вовремя разыскать птицу.

За 6 секунд уникальные люди - те, которые наделены незаурядной внимательностью, смогут разыскать на картинке ворону. Сложность задачи заключается в том, что птица небольшого размера, и она может быть даже в каком-то необычном месте.

Будьте готовы мыслить неординарно и избегать "залипания" на каких-то отдельных объектах. Если вы не упустите время - сможете справиться за 6 секунд. Когда будете готовы к поискам - включите устройство, которое поможет вам сориентироваться, сколько же времени вы потратите на выполнение задания.

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Выдохните, успокойтесь и очень внимательно ищите ворону на изображении. Вы можете не один раз браться за поиски - провальная первая попытка не повод для того, чтобы разувериться в своих силах.

Мы сейчас покажем вам, где была спрятана птица, но не подглядывайте, если еще будете сами ее искать.

Такая "своенравная" оптическая иллюзия выложена в сети

Если вы способный человек, то точно сможете заметить за 5 секунд лягушку, которая находится где-то среди листьев.

Будьте готовы к тому, что задача достаточно непростая - необходимо очень сконцентрировать внимание и напрячь глаза. Возможно, вам нужно будет увеличить масштаб изображение.

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