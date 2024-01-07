Если провалите первую попытку, есть один способ, которым вы можете себе немного упростить задачу.

Берите в руки устройство с секундомером, засекайте время и за 5 секунд в листьях разыщите лягушку, которая отлично спряталась.

Если вам это удастся с первой попытки, тогда вы точно удивительно способный человек, - в частности, вы наделены исключительной внимательностью и можете молниеносно концентрировать внимание. Это очень "своенравная" головоломка на внимательность - нужно обращать внимание едва ли не на каждую деталь изображения, чтобы с этой задачей справиться, и в то же время нельзя терять драгоценное время. Запомните это все и скорее ищите лягушку.

Может быть такое, что первая ваша попытка была провальной. Не расстраивайтесь - можете немного передохнуть, сменить тактику выполнения задания, а потом таки разыскать животное.

Видео дня

В случае нового провала стоит задуматься над тем, не слишком ли мелкое животное на изображение. Возможно, увеличение масштаба головоломки поможет вам добиться цели.

А сейчас можете посмотреть, где же именно на головоломке была лягушка.

Справьтесь с хитрой оптической иллюзией

Среди зимнего леса необходимо за 9 секунд разыскать зайца. С этой задачей справиться не могут вовремя почти все - 98% человек.

На картинке есть несколько "ловушек" - очень сильно могут отвлечь внимание забавный снеговик и милая белка. Если начнете искать зайца, старайтесь не тратить время на рассматривание снеговика и животного.

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