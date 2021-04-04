В поисках алкоголя вор влез в незапертый дом, выпил там водку, закрылся и заснул на кровати.

В британском городе Ньюлин супруги, вернувшись домой, обнаружили в своей постели вора.

Об этом сообщает Daily Mail.

Как оказалось, 47-летний уроженец Латвии Атис Элкснитис приехал в Ньюлин, чтобы устроиться на работу в местный порт. Когда он выяснил, что гавань закрыта, то решил напиться.

В поисках алкоголя он влез в незапертый дом, выпил там водку, закрылся и заснул на кровати.

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Хозяева дома, вернувшиеся домой, не смогли попасть в запертую комнату. Но когда они заглянули в окно, заметили в своей постели вора и вызвали полицию.

Правоохранители задержали мужчину. Подозреваемый признал вину, пояснив, что переживает тяжелый период жизни и что ему очень жаль.

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Автор: Денис Прядко