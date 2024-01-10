Куркума славится своими противовоспалительными свойствами.

Чай с куркумой - это напиток, приготовленный путем настаивания куркумы, ярко-желтой специи, получаемой из корня растения Curcuma longa, в горячей воде. Многие люди любят готовить чай с куркумой, потому что это простой способ включить куркумин в свой рацион.

Куркумин был изучен на предмет его противовоспалительных, антиоксидантных и иммунизирующих свойств, а также других полезных свойств.

Издание Very well health назвал шесть преимуществ золотого чая с куркумой.

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На протяжении многих веков куркума использовалась в нетрадиционной медицине, в частности в аюрведе, благодаря своим потенциальным преимуществам для здоровья. Активным соединением в куркуме, отвечающим за ее яркий цвет и многие полезные свойства, является куркумин.

Хотя научные исследования пользы куркумы для здоровья продолжаются, некоторые исследования показывают, что куркума обладает рядом потенциальных преимуществ для здоровья.

Противовоспалительные свойства

Куркумин - обладает мощными противовоспалительными свойствами. Считается, что хроническое воспаление способствует развитию различных заболеваний, а куркумин может помочь уменьшить воспаление в организме.

Антиоксидантные эффекты

Куркумин богат антиоксидантами, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы в организме. Свободные радикалы - это нестабильные молекулы, которые могут повреждать клетки и способствовать старению и различным заболеваниям. Антиоксиданты, содержащиеся в куркуме, включая куркумин, могут помочь защитить клетки от окислительного стресса.

Поддержка здоровья суставов

Некоторые исследования показывают, что куркума может быть полезна для здоровья суставов. Благодаря своим противовоспалительным свойствам она может облегчить симптомы артрита. Некоторые исследования даже предполагают, что куркума оказывает на суставы терапевтический эффект, схожий с действием нестероидных противовоспалительных препаратов.

Здоровье пищеварительной системы

Куркума может стимулировать выработку желчи - жидкости, которую выделяет печень для расщепления жиров и облегчения пищеварения. Кроме того, противовоспалительные свойства куркумы могут быть полезны людям с заболеваниями пищеварительной системы, такими как воспалительные заболевания кишечника.

Поддержка иммунной системы

Куркумин может помочь поддержать нормальную иммунную функцию. Хотя необходимы дополнительные исследования, некоторые из них предполагают, что куркума может помочь регулировать иммунный ответ и повысить способность организма бороться с инфекциями.

Здоровье сердца

Исследования показывают, что куркумин может поддерживать здоровье кровеносных сосудов и способствовать улучшению кровотока. Кроме того, его противовоспалительные и антиоксидантные свойства могут способствовать снижению факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, что делает чай из куркумы потенциально полезным для сердца.

Сколько чашек чая с куркумой можно выпивать ежедневно

Для сравнения, 1 чайная ложка куркумы составляет 3 грамма. Сушеная куркума, которую используют для приготовления чая, содержит около 3% куркумина. Существует множество добавок куркумы, которые варьируются от 500 до 10 000 мг куркумы в дозе, основанной на результатах исследований, проведенных при различных заболеваниях.

Для сравнения, 1 чашка чая с куркумой обычно содержит меньшее количество куркумы, чем большинство добавок.

Количество чая с куркумой, которое вы можете пить ежедневно, зависит от индивидуальных факторов, таких как переносимость и личные предпочтения. Для большинства людей умеренное потребление 1 или 2 чашек в день может принести пользу куркуме без высокого риска побочных эффектов.

Как приготовить чай с куркумой

Для приготовления напитка можно использовать, как свежий корень куркумы, так и сушеный порошок куркумы.

Ингредиенты:

1 чайная ложка порошка куркумы или 1-дюймовый кусочек свежего корня куркумы (натертый или тонко нарезанный);

1-2 чашки воды;

кусочек имбиря, черный перец, мед или лимон по вкусу.

Способ приготовления:

Вскипятите воду в кастрюле. Добавьте куркуму и имбирь в кипящую воду. Уменьшите огонь и дайте смеси прокипеть около 10 минут. Процедите чай. Добавьте черный перец, мед или лимон по вкусу. По желанию добавьте молоко по вкусу.

Дайте чаю с куркумой настояться, пока он не остынет настолько, чтобы его можно было пить.

Как увеличить биодоступность куркумы в чае

Добавление даже небольшого количества куркумы в свой рацион само по себе - отличный способ воспользоваться ее полезными свойствами. Однако ее основное биоактивное соединение, куркумин, само по себе не очень биодоступно. Это означает, что ваш организм без посторонней помощи усваивает и использует лишь небольшой процент этого вещества.

Исследования показывают, что сочетание куркумы с черным перцем может повысить биодоступность куркумина на 2000%. Это связано с тем, что черный перец содержит соединение под названием пиперин, благодаря которому куркумин лучше усваивается организмом.

Побочные эффекты

Чай с куркумой считается безопасным для большинства здоровых людей при умеренном употреблении. Однако отдельным категориям населения следует проявлять осторожность при добавлении чая с куркумой в свой рацион, поскольку он может представлять потенциальный риск и взаимодействовать с лекарственными препаратами.

Чай с куркумой может привести к:

Аллергическим реакциям. Хотя это и редкость, у некоторых людей может возникнуть аллергия на куркуму, которая может привести к реакции, связанной с кожей или дыханием. Это более вероятно, если куркума применяется местно, а не перорально.

Расстройство пищеварения. Некоторые люди могут испытывать побочные эффекты со стороны пищеварительной системы, такие как тошнота или диарея, в ответ на чрезмерное употребление куркумы.

Снижение усвоения железа. В больших дозах куркума может нарушить способность организма усваивать железо. Если у вас низкий уровень железа или вы не употребляете много богатых железом продуктов, старайтесь умеренно употреблять куркуму. Увеличение потребления продуктов, богатых витамином С, таких как цитрусовые, клубника, картофель, помидоры, брокколи и болгарский перец, может способствовать лучшему усвоению железа.

Перед тем, как вводить чай из куркумы в свой рацион, необходимо проконсультироваться с врачом, особенно, если есть хронические заболевания.

Ранее УНИАН писал, чем полезен кофе с куркумой.

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