Эту змею поймали в 1937 году недалеко от Порт-Диксона в Малайзии.

Во время Второй мировой войны трагически погибла 5,5-метровая королевская кобра, которая была самой длинной когда-либо зарегистрированной ядовитой змеей. Об этом в статье на Forbes рассказал американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс.

Он напомнил, что королевская кобра (Ophiophagus hannah) - вид, который обитает в густых лесах Юго-Восточной Азии. Ее яд достаточно сильный, чтобы убить слона. Он представляет собой коктейль из нейротоксинов, способных парализовать мышцы и отключить жизненно важные системы за считанные часы.

Эта же исключительная кобра была поймана в 1937 году недалеко от Порт-Диксона в Малайзии и прожила два года в Лондонском зоопарке. Так она буквально сразу же стала сенсацией - ее размер и угрожающий капюшон привлекали любопытные толпы.

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"Но когда в сентябре 1939 года Европа погрузилась в войну, судьба кобры приняла более мрачный оборот. Эскалация конфликта начала бросать длинную тень на такие учреждения, как Лондонский зоопарк, который столкнулся с беспрецедентными проблемами в обеспечении безопасности как своих животных, так и окружающих людей", - отметил Трэверс.

По его словам, по мере приближения войны Лондонский зоопарк начал готовиться к немыслимому. Из-за угроз бомбардировок животных, таких как гигантские панды, азиатские слоны и орангутаны, перевели в зоопарк Уипснейд, расположенный в сельской местности.

Что же касается ядовитых видов, то руководство зоопарка приняло "душераздирающее решение" их усыпить. Все боялись того, что, если бомбардировки повредят их вольеры, смертоносные существа смогут свободно бродить в самом центре Лондона. В итоге и королевскую кобру-рекордсменку подвергли эвтаназии

Напомним, ранее УНИАН писал, как ученые распознали гигантский череп птицы возрастом 45 миллионов лет.

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