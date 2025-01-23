Ископаемое было впервые обнаружено в 1950-х годах во время добычи лигнита в Гайзельтале.

Палеонтологи обнаружили исключительно полный череп огромной птицы, которая жила 45 миллионов лет назад.

Как пишет Interesting Engineering, этот окаменевший череп принадлежал ныне вымершей диатриме, нелетающей птице, которая достигала высоты 1,40 метра. Этот устрашающий гигант доминировал в древнем регионе Гайзельталь в Германии.

Отмечается, что у черепа птицы интересная предыстория. Ископаемое было впервые обнаружено в 1950-х годах во время добычи лигнита в Гайзельтале. Сначала его неправильно идентифицировали, а затем почти забыли, и он оставался в музейной коллекции в течение многих лет.

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Только недавно его заново открыла международная группа исследователей во главе с Университетом Мартина Лютера в Галле-Виттенберге и Научно-исследовательским институтом Зенкенберга и Музеем естественной истории во Франкфурте. Результаты исследования были опубликованы в журнале Palaeontologia Electronica.

Они провели тщательный анализ окаменелости и правильно признали ее принадлежащей древней птице диатриме. Джеральд Майр из Института Зенкенберга сказал:

"Это еще раз показывает, что многие из самых интересных открытий в палеонтологии происходят в музейных коллекциях. Всего несколько лет назад никто бы не подумал, что коллекция Гейзельталя будет содержать такие сюрпризы".

Интерестно, что 45 миллионов лет назад регион Гейзельталя был пышным, ярким болотом, кишащим жизнью в теплом тропическом климате. Эта древняя экосистема поддерживала разнообразных животных, включая ранних лошадей, тапиров, крокодилов, черепах, ящериц и многочисленные виды птиц.

Среди этих птиц были нелетающие гиганты, такие как Diatryma, травоядная птица с большим клювом. Полностью сохранившийся череп изначально был ошибочно идентифицирован как принадлежащий крокодилу.

Майкл Штахе, геологический препаратор Центрального хранилища коллекций естественных наук, неожиданно заново открыл ископаемое несколько лет назад. Он распознал ошибочную идентификацию и тщательно восстановил фрагмент черепа.

После он обратился за экспертным мнением к доктору Майру, который подтвердил истинную принадлежность черепа к Diatryma.

В течение десятилетия Diatryma считалась хищником доисторических лошадей в Гайзельтале. Однако недавние исследования показали, что это было травоядное животное.

Отмечается, что это открытие имеет большое научное значение. В мире существует только один полный череп Diatryma, который находится в Американском музее естественной истории в США.

Коллекция Гайзельталь привлекает значительный научный интерес, и исследователи из Германии и других стран посещают ее для изучения окаменелостей. Штахе сказал:

"Это исследование расширяет наши знания об эпохе эоцена в Гайзельтале, хотя раскопки были завершены давно. Diatryma, вероятно, была редким гостем в Гайзельтале. В противном случае, вероятно, было бы больше окаменелостей".

Окаменелости, найденные в Гайзельтале, дают возможность заглянуть в эволюцию животных и окружающей среды Земли в эпоху эоцена, примерно 45 миллионов лет назад.

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