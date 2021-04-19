Обычная улица во Львове превратилась в пруд / Facebook
Во Львове на плохо заасфальтированной улице Стрыйской образовались огромные лужи, в которых поселились утки.
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Фото с места событий обнародовала местная жительница в сообществе «Горячая линия города Львова».
«Стрыйская 148,148 а. Асфальтового покрытия нет вообще, зато есть лужи», - написала она.
В комментариях пользователи отреагировали на публикацию с юмором. Стихийный «водоем» называют экопространством и предлагают запустить туда рыбу.
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