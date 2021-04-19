Стихийный «водоем» в соцсетях называют экопространством и предлагают пустить туда рыбу.

Во Львове на плохо заасфальтированной улице Стрыйской образовались огромные лужи, в которых поселились утки.

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Фото с места событий обнародовала местная жительница в сообществе «Горячая линия города Львова».

«Стрыйская 148,148 а. Асфальтового покрытия нет вообще, зато есть лужи», - написала она.

В комментариях пользователи отреагировали на публикацию с юмором. Стихийный «водоем» называют экопространством и предлагают запустить туда рыбу.

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Автор: Дмитрий Захаров