На ВНО – с мигалками: полицейские помогли школьнику успеть на тестирование (фото)

Ученик забыл дома документы, без которых его бы не допустили в центр проведения внешнего независимого оценивания.

В Ивано-Франковске полицейский патруль с мигалками помог парню успеть на тестирование по математике.

Об этом мать одной из участниц ВНО Ярина Румежак сообщила в Facebook.

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По ее словам, патрульных на помощь парню вызвал полицейский, дежуривший в центре проведения ВНО в лицее им. Вячеслава Чорновила.

"Сегодня моя дочь сдает ВНО по математике. Парень забыл документы. Все родители и дети в шоке. Дежурный полицейский не растерялся. Вызвал патруль с мигалками. Успел. Все родители громко аплодировали полицейским", - написала Румежак.

При этом она отметила, что "хороших людей, которые делают хорошие поступки, много, главное их замечать".

Также она разместила фото полицейских, которые помогли парню.

По правилам, без соответствующих документов участников ВНО не пропускают в помещение, где проводится тестирование.

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