В одном из своих последних видеороликов Скотти предлагает водителям всегда выбирать правильную охлаждающую жидкость для своего автомобиля.

Один из самых популярных механиков YouTube рассказал водителям, как избежать простой ошибки, которая может привести к серьезным проблемам под капотом.

Скотти Килмер занимается автомобилями более 55 лет и регулярно публикует видеоролики, в которых дает зрителям советы, как помочь им сэкономить на счетах за автомобили и купить надежный автомобиль, пишет Daily Express.

В одном из своих последних видеороликов Скотти предлагает водителям всегда выбирать правильную охлаждающую жидкость для своего автомобиля, заявляя, что существует два основных типа.

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Он объяснил: "Сегодня я собираюсь рассказать вам, почему вы хотите заливать в свой автомобиль правильную охлаждающую жидкость. Это так называемые овсяные охлаждающие жидкости, технология органических кислот. Старая зеленая штука на самом деле была технологией неорганических кислот, или IAT. Теперь вы не хотите смешивать старый зеленый IAT с какими-либо современными, для большинства современных охлаждающих жидкостей будет просто написано "для современных автомобилей", и это вполне подходит для большинства автомобилей".

По словам Скотти, большинство современных автомобилей будут использовать новейшую охлаждающую жидкость OAT, которая более экологична в производстве и обычно может служить дольше, прежде чем ее потребуется заменить.

Однако ни при каких обстоятельствах водители не должны смешивать в своем автомобиле два вида охлаждающей жидкости одновременно, поскольку это разбавит оба типа вещества.

Хотя оба типа охлаждающей жидкости предназначены для предотвращения перегрева и ржавчины, они оба состоят из совершенно разных ингредиентов, что делает друг друга гораздо менее эффективным при смешивании.

Скотти также рекомендовал водителям проверить, совместима ли их машина с тем типом охлаждающей жидкости, который они планируют купить, заявив, что некоторым производителям нужны определенные виды.

Он посоветовал: "Всегда проверяйте, что нужно вашей машине. В Volkswagen используется особый тип охлаждающей жидкости. Вы должны придерживаться этого в Volkswagen, потому что, если вы смешаете неправильную охлаждающую жидкость в своем автомобиле, он может не получить достаточной защиты от замерзания [зимой], а иногда он действительно скапливается, создавая беспорядок и засоряя всю систему охлаждения. Итак, когда вы покупаете охлаждающую жидкость, просто прочтите содержимое флакона. Убедитесь, что в комплекте указана ваша модель".

Более того, водителям всегда следует избегать простой доливки в радиатор своего автомобиля воды вместо соответствующей охлаждающей жидкости.

Хотя использование воды поможет охладить двигатель в краткосрочной перспективе, вода не содержит каких-либо ингредиентов, которые могут помочь предотвратить появление ржавчины в системе охлаждения, а это означает, что детали могут быть очень легко повреждены.

Кроме того, в холодные месяцы вероятность замерзания воды гораздо выше, что делает автомобиль неподвижным до тех пор, пока система охлаждения не оттает.

Советы Скотти Килмера

Ведущий механик Скотти Килмер предупредил владельцев пересмотреть плату за некоторые подержанные автомобили в 2024 году.

Эксперт сообщил, что подержанные электромобили имеют "большую неопределенность", а их стоимость резко падает по сравнению с бензиновыми и дизельными автомобилями.

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