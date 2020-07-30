В Зимбабве 99-летняя женщина дважды «воскресала» на своих похоронах

Родственники покойной считают, что она воскресала из-за вмешательства духов предков.

В Зимбабве 99-летняя женщина дважды «воскресала», когда ее пытались похоронить.

Жительница одной из деревень в провинции Северный Матабелеленд долгое время болела и перенесла инсульт, сообщает сайт Bulawayo 24.

«В субботу около трех ночи она умерла, — рассказывает один из ее родственников. — Мы стали готовиться к похоронам, уведомили о ее смерти главу деревни, соседи собрались и стали копать могилу. Но когда началось погребение, мы заметили под саваном движение». Как выяснилось, «покойница» дышала.

Похороны немедленно остановили, а долгожительницу отнесли домой. На следующий день она снова перестала подавать признаки жизни, а ее тело остыло. Когда похороны возобновили, старушка вновь пошевелилась.

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«Обычно смерть констатируют другие пожилые женщины, но после двух ошибок даже мы, мужчины, пришли в дом, чтобы убедиться лично, — утверждает член семьи. — Когда ее признали мертвой, тело было совершенно холодным, но потом мы почувствовали, что оно потеплело. Это свидетельствовало о том, что она жива. Мы были крайне озадачены».

Родственники решили отвезти женщину в больницу. Тем временем глава деревни прорабатывал другие варианты решения проблемы. «Мы даже собирались спросить совета у колдунов. Мы рассудили, что раз она исповедовала традиционную религию, возможно, есть какие-то вещи, которые необходимо сделать», - рассказал он.

Пока они готовились, старушка вновь скончалась. На этот раз жители деревни подождали несколько часов, убедились в том, что она действительно мертва, и лишь затем похоронили.

«Вероятно, она была без сознания и с очень слабым сердцебиением, поэтому родственники и жители деревни сочли ее мертвой и стали хоронить», — предполагает директор местной больницы. Родственники покойной считают, что она воскресала из-за вмешательства духов предков.

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