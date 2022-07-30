Девушке сказали, что она не может наблюдать за казнью, поскольку у нее неподходящие юбка и туфли.

Американскую журналистку Ивану Гринкив Шатару обвинили в нарушении тюремного дресс-кода и заставили переоодеться. Это произошло, когда она освещала казнь заключенного в Алабаме.

Об этом она рассказала в своем Twitter.

Ивана Гринкив Шатара - продюсер веб-сайта AL.com. 28 июля она посетила медиа-центр исправительного учреждения имени Уильяма С. Холмана, в котором должна была состояться казнь заключенного.

Там сотрудник Департамента исправительных учреждений Алабамы сказал ей, что ее одежда нарушает тюремный дресс-код.

"Сегодня вечером представитель Департамента исправительных учреждений Алабамы публично сказал мне, что я не могу наблюдать за казнью, потому что моя юбка слишком короткая", - написала она, добавив, что ее туфли с открытым носком также посчитали "слишком откровенными".

По словам журналистки, она надевала ту же юбку на предыдущие казни и другие профессиональные мероприятия и обходилось "без происшествий".

"Я считаю, что было более чем уместно", - отметила она.

Ивана попробовала стянуть юбку до бедер, чтобы она выглядела длиннее. Но это не помогло и девушку все равно заставили переодеться.

Фотограф одолжил Гринкив Шатаре свой забродный комбинезон и его в Департаменте посчитали подходящим. Туфли пришлось заменить на обувь для тенниса.

"Мне было неловко, когда меня допрашивали из-за моего тела и моей одежды в присутствии людей, которых я почти никогда не встречала. Я села, попыталась перестать краснеть и сделала свою работу. Как это часто приходится делать женщинам", - рассказала она.

Другая журналистка, Кейтлин Росс, заявила, что ей тоже было отказано в доступе в государственное учреждение, потому что ее одежда была сочтена "слишком откровенной".

Издание AL.com направило жалобу в Департамент исправительных учреждений, губернатору Алабамы Кей Айви и генеральному прокурору Стиву Маршаллу.

Инцидент произошел перед казнью Джо Джеймса с помощью смертельной инъекции. Как сообщает Sky News, он был приговорен к смертной казни за убийство своей бывшей девушки, 26-летней Фейт Холл в 1994 году. Ее дочери, которым было 3 и 6 лет на момент ее смерти, выступили против и сказали, что предпочли бы, чтобы он отбыл пожизненный срок за решеткой.

Власти отказались менять приговор, а также заявили, что казнь обеспечит справедливость и пошлет "безошибочный сигнал о том, что Алабама поддерживает жертв домашнего насилия".

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