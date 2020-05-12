В США заключенные заражали друг друга коронавирусом, чтобы скорее выйти на свободу, но тщетно (видео)

Заключенные надеялись, что болезнь обеспечит им досрочное освобождение.

В Калифорнии заключенные намеренно заражали друг друга коронавирусом, чтобы как можно быстрее выйти на свободу.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Заключенные в Калифорнии пошли на радикальный шаг - друг друга специально заражали коронавирусом. Надеялись, что болезнь обеспечит им досрочное освобождение. Но полицейские говорят, что зря заключенные надеялись. Свой срок им придется отсидеть сполна.