У вокзала состоится флешмоб "Чемодан-вокзал-Россия".

В Одессе завтра вместо традиционного празднования Юморины пройдет военная "Юморина-Джавелина". Также состоится благотворительный онлайн-марафон в поддержку ВСУ, его хедлайнеры - Коля Серга и Олег Скрипка.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии города.

"Юморины в Одессе не будет", - заявили в мэрии, уточнив, что в городе отметят День смеха в формате, который продиктован войной, гибелью тысяч украинцев.

В программе военной "Юморины-Джавелины" флешмоб "Чемодан-вокзал-Россия", который запланирован у центрального входа железнодорожного вокзала.

Кроме того, состоится благотворительный онлайн-марафон в поддержку ВСУ, его хедлайнеры - Коля Серга и Олег Скрипка. Также в рамках марафона пройдет арт-выставка военной сатиры.

Первоапрельская Юморина в Одессе: справка УНИАН

Первая Юморина в Одессе состоялась в 1973 году. В 1976 году ее запретили власти Украины и Одессы. Возобновился праздник смеха в конце 1980-х.

В 2014 году юморину отменили в связи с 40-дневным трауром, объявленным по Героям Небесной Сотни, в 2015 - в связи с военными действиями на востоке страны, в 2016 праздник состоялся в усеченном формате, в том числе, без карнавального шествия, как отмечалось, в связи несвоевременностью такого праздника". В 2017 году Юморина была вновь восстановлена.

В 2020-2021 годах ее отменили из-за карантина, праздник прошел в режиме онлайн.

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