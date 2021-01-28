Мужчину не смущали ни другие пассажиры, ни объявления об остановках.

На» красной " ветке столичного метро один из пассажиров заснул прямо в вагоне, умостившись на трех сиденьях.

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Соответствующее фото очевидцев обнародовали «Вартові Еспресо».

Отмечается, что мужчину не смущали ни другие пассажиры, ни объявления об остановках и продавцы различных товаров. Примечательно, что он был в маске.

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Автор: УНИАН