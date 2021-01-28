В киевском метро лег спать пассажир / t.me/vartovi_kyiv
На» красной " ветке столичного метро один из пассажиров заснул прямо в вагоне, умостившись на трех сиденьях.
Читайте такжеВ КГГА рассказали, сколько будет стоить проезд в столичном метро
Соответствующее фото очевидцев обнародовали «Вартові Еспресо».
Отмечается, что мужчину не смущали ни другие пассажиры, ни объявления об остановках и продавцы различных товаров. Примечательно, что он был в маске.
t.me/vartovi_kyiv
Больше новостей на тему
- В Одессе скульптор сделал из старой машины трехметрового краба (видео)
- На Крещатике в Киеве заметили полуголых промоутеров (видео)
- Стало известно, сколько человек встретили Новый год в киевском метро
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram