Движение на трассе было остановлено, так как водители вышли из своих автомобилей и бросились собирать доллары.

В городе Сан-Диего в Калифорнии в инкассаторском грузовике случайно открылась дверь и оттуда на полном ходу начали выпадать деньги.

Об этом говорится в сюжете ТСН.ua

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Движение на трассе было остановлено, так как водители вышли из своих автомобилей и бросились собирать доллары.

Происходящее сняла на видео одна из свидетельниц. На данный момент видео набрало более 700 тысяч просмотров. Водитель инкассаторского автомобиля пытался остановить людей, но его никто не слушал.

Приехавшая на место полиция задержала двух человек за присвоение денег. Какую сумму удалось в итоге собрать водителям на данный момент не сообщается.

Возвращение потерянных денег:

В марте 2019 года школьница из Львовщины вернула владельцу потерянную сумку с деньгами. Банкнот в разной валюте там было на 150 тысяч гривень.

Автор: Елена Коваленко