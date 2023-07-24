Экзотичное животное целый день терроризировало мирный сельский район в Нижней Австрии.

Сбежавший с фермы кенгуру устроил небольшой переполох в сонной сельской провинции Нижней Австрии в минувшее воскресенье. Как пишет Today times, зверь впервые был замечен около 8 утра, и потребовалось немало времени, чтобы его поймать.

"Уже в 08:00 первые автомобилисты забили тревогу из-за бродячего кенгуру. Экзотическое животное было замечено на трассе L 1254 на границе округа Видендорф и Ронталь. Полиция немедленно выехала и обыскала район, но безуспешно", – пишет издание.

Затем сообщение о бродячем кенгуру поступило около 17:30. Местная жительница была сильно потрясена, когда экзотическое животное внезапно появилось в ее саду в Бёзендюрнбахе. Однако домашний пес прогнал непрошеного гостя, и тот убежал в ближайший лес.

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Были начаты еще одни крупномасштабные поиски, и в конце концов животное было найдено на соседнем поле рядом с трассой LB 35. Бойцы добровольной пожарной команды Бёзендюрнбаха поддержали полицейский патруль, чтобы предотвратить побег животного в лес.

Ветеринар усыпил кенгуру и после ветеринарной помощи передал его целым и невредимым владельцу фермы по выращиванию кенгуру в районе Тульн.

Как ранее писал УНИАН, на окраине города Форт-Лодердейл на юге американского штата Флорида случилось настоящее нашествие кроликов. В городе появилось уже около 100 бездомных одичавших животных, и их количество может стремительно расти. Считается, что это потомки группы кроликов, которую безответственный владелец незаконно выпустил на улицу два года назад.

А на юго-востоке Австралии в заливе Джервис осьминог позарился на камеру GoPro и похитил ее у дайвера. Пришлось провести с моллюском поединок, чтобы вернуть вещь.

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