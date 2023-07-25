Скорее всего, это место привлекло животное из-за возможности отдохнуть в прохладе.

На этой неделе жители округа Паско, штат Флорида, наткнулись на необычного "прохожего" на автобусной остановке. Живой аллигатор здесь спокойно "ждал транспорт", рассказали в GoPasco County Public Transportation.

"Почему Аллигатор пересек дорогу? Чтобы вовремя добраться к автобусной остановке", – шутя написала компания в соцсетях и опубликовала фото большого пресмыкающегося, дремлющего в тени возле знака остановки.

Аллигатор, которого видели на автобусной остановке в округе Паско, вероятно, не искал еды. Скорее всего, он просто лежал в тени, чтобы остыть – эти рептилии не могут внутренне охлаждаться, поэтому, чтобы регулировать температуру своего тела, им нужно искать более прохладную среду.

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Инциденты с аллигаторами во Флориде

По данным Флоридской комиссии по охране дикой природы, во Флориде обитает около 1,3 миллиона аллигаторов. В основном их можно найти в пресноводных озерах, прудах, болотах и реках с медленным течением. Однако нередко они заходят в жилые районы в поисках еды или пары.

Эксперты говорят, что любой аллигатор выше 1,2 метра может представлять угрозу для людей и имущества.

Нападения аллигаторов на людей во Флориде фиксируют относительно нечасто – около 10 инцидентов в год. Однако иногда взаимодействия между рептилиями и людьми приводят к летальному исходу. К примеру, в феврале 2023 года 85-летняя женщина была убита 3-метровым аллигатором. Нападение произошло, когда женщина выгуливала собаку.

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