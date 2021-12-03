Медицинский работник заметил фейковую "руку", а хитреца ждет суд.

В Италии мужчина пришел в пункт вакцинации от коронавируса с фейковой рукой.

Как сообщает The Guardian, подставив силиконовую руку, итальянец таким образом хотел получить сертификат о вакцинации.

Это произошло через неделю после того, как Италия объявила о запрете невакцинированным людям принимать участие в ряде социальных, культурных и спортивных мероприятий.

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Отмечается, что после формальностей 50-летний мужчина сел и поднял рукав рубашки, готовясь к тому, что медицинский работник сделает прививку. Сперва медработник не заметил ничего странного, поскольку силикон был похож на настоящую кожу. Но внимательно рассмотрев и дотронувшись до руки, медик попросил мужчину снять рубашку. После того, как план нарушителя потерпел неудачу, он пытался убедить медработника "закрыть глаза" на это.

"Скорость и сноровка медицинского работника разрушили планы этого человека, который теперь должен будет отвечать перед судом... Дело граничит с нелепостью, если бы не тот факт, что речь идет о поступке огромной важности... Это неприемлемо учитывая жертвы, которые понесло итальянское общество во время пандемии", - говорится в совместном заявлении главы регионального правительства Пьемонта Альберто Чирио и советника по вопросам здравоохранения в регионе Луиджи Икарди.

Как сообщал УНИАН, в австрийской столице Вене предлагают вакцинироваться от коронавируса прямо в квартале красных фонарей. Центр вакцинации разместили в одном из венских домов разврата.

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Автор: Александр Топчий