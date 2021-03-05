Стало известно, с какими просьбами к "Укрзализныце" обращаются пассажиры.

За год в контакт-центр "Укрзализныци" поступает около 410 тысяч звонков, еще втрое больше запросов в информационные окошки, стол справок и сервисные центры.

Но порой просьбы пассажиров бывают непривычными. "Укрзализныця" собрала самые оригинальные запросы.

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Например, пассажиры хотели узнать, где можно "вставить собачку", а еще спрашивали такое (авторская стилистика сохранена):

"Можно ли у вас выбаниться?";

"Можно ли у вас оставить ребеночка, пока мы погуляем?";

"Пришел к вам в сервисный центр починить телефон, кому сдать?";

"Где у вас можно пожарить крылышки? У меня с собой".

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Автор: Екатерина Лиманская