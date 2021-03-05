За год в контакт-центр "Укрзализныци" поступает около 410 тысяч звонков, еще втрое больше запросов в информационные окошки, стол справок и сервисные центры.
Но порой просьбы пассажиров бывают непривычными. "Укрзализныця" собрала самые оригинальные запросы.
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Например, пассажиры хотели узнать, где можно "вставить собачку", а еще спрашивали такое (авторская стилистика сохранена):
"Можно ли у вас выбаниться?";
"Можно ли у вас оставить ребеночка, пока мы погуляем?";
"Пришел к вам в сервисный центр починить телефон, кому сдать?";
"Где у вас можно пожарить крылышки? У меня с собой".
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Главные новости Украины и мира на утро 5 марта
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