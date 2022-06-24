Это уже пятое видео активистов-пенсионеров

В сети показали уже пятое видео движения "подразделение Байдена". Украинские активисты-пенсионеры обратились к бывшему президенту России Дмитрию Медведеву.

Видео опубликовано на YouTube-канале "подразделения", передает "РБК-Украина".

Украинцы пригрозили Медведеву уже знаменитым гусем-терминатором, выращенным в тайной биолаборатории.

"Наш гусь сделает кусь"! Также в ролике показали аналогию между баром "Голубая устрица" с "полицейской академии" и танцовщицами Медведева. А также лапти, которые теперь придется ему носить", - заявили активисты.