Мужчина сделал это через несколько дней и объяснил, что жена была против такой дорогой покупки.

На одном из благотворительных аукционов в поддержку украинской армии мужчина купил флаг с подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но затем требовал вернуть деньги за лот.

О курьезном случае рассказал волонтер Сергей Притула в интервью Радио Свобода. По его словам, на одому с концертов мужчина приобрел флаг за 160 тысяч гривен. Впрочем, вскоре он требовал вернуть эти средства, поскольку его жена угрожает разводом.

"На концерте у Антона Тимошенко (стендап-комик - УНИАН): он продал флаг с подписью Залужного за 160 тысяч гривень. Несколько дней спустя мужчина, купивший этот флаг, сказал, что сделал это без согласия своей жены. "Ну, и жена угрожает разводом. Верните мне деньги". Я сказал, что у той женщины нет сердца... Да, дорого заплатил, но, черт побери, это флаг с подписью Залужного", - рассказал волонтер.

Притула иронично добавил, что на месте того мужчины задумался, стоит ли продолжать этот брак. Комик Тимошенко отдал мужчине деньги.

Другие лоты

Напомним, что ранее певица Надя Дорофеева на концерте в Киеве продала свои уши из клипа "На самоті". Их купили парень Рома и девушка Тома за 2 млн.

"Я думала, может будет 200 тысяч гривен, но чтобы 2 млн...", - сказала Дорофеева.

Деньги передадут полку "Азов". Лот вместе с Дорофеевой разыгрывал блогер-миллионник Антон Птушкин.

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