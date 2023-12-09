Вырученные деньги певица перечислит на нужды полка "Азов".

Певица Надя Дорофеева на концерте в Киеве продала свои уши из клипа "На самоті". Их купили парень Рома и девушка Тома за 2 млн.

"Я думала, может будет 200 тысяч гривен, но чтобы 2 млн...", - сказала Дорофеева.

Деньги передадут полку "Азов". Лот вместе с Дорофеевой разыгрывал блогер-миллионник Антон Птушкин.

Также на концерте певицы появился блогер Женя Янович. Он помог певице провести благотворительный аукцион. Среди лотов-флаг Украины с подписями командиров "Азова", книга "Глаза Мариуполя", совместный с Надей пост в Instagram и встреча с артисткой за кулисами. В сумме за эти лоты певица выручила 460 тысяч гривен.

Добавим, что Тома и Рома планируют и в дальнейшем выставлять эти уши как лот и отправлять деньги "Азову".

Напомним, ранее Надя Дорофеева раскрыла подробности быта и интимной жизни с ресторатором Мишей Кацуриным. В блиц-интервью для "Люкс ФМ" звезда призналась, что чаще мусор из дома выносит Миша, а в их холодильнике всегда есть помидоры черри.

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