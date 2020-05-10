На Житомирщине пьяный тракторист угрожал полицейским мачете

Полиция остановила нарушителя и обнаружила, что водитель пьян.

В Хорошевском районе Житомирской области пьяный тракторист угрожал патрульным полиции мачете.

Об этом сообщает Житомир-Экспресс.

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49-летний селянин ехал на тракторе, нарушив правила дорожного движения. Полиция остановила нарушителя и обнаружила, что водитель пьян.

Свое водительское удостоверение назад из рук полиции тракторист пытался вернуть с помощью мачете.

Коростышевская местная прокуратура утвердила обвинительный акт в уголовном производстве по факту угроз насилия работникам полиции при исполнении ими своих служебных обязанностей.

Дело будет рассматривать Володарск-Волынский районный суд.

Как сообщал УНИАН, в Черновицкой области нетрезвый водитель трактора в поле допустил наезд на 5-летнюю девочку, которая получила многочисленные травмы.