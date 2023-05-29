Ограничения по выезду во время военного положения касаются мужчин в возрасте 18-60 лет. Но и среди них есть исключения, некоторые категории могут покинуть территорию Украины.

Ряд информационных ресурсов начал "разгонять" информацию о том, что 17-летним юношам запретят выезд из Украины. Поэтому в Государственной пограничной службе решили расставить все точки над "і" в этом вопросе.

Как отмечает ГПСУ в своем Телеграмм-канале, на 17-летних юношей ограничения по выезду за границу не распространяются:

"После введения в Украине военного положения ограничен выезд гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет (кроме определенных исключений). На 17-летних юношей эти ограничения не распространяются".

Пограничники отмечают, что при оформлении документов граждан на выезд или о запрете выезда руководствуются требованиями ПКМУ № 57.

Запрет на выезд за границу во время военного положения

На время действия военного положения (недавно его продлили до 18 августа 2023 года) Указом президента Украины № 64/2022 выезд за пределы страны украинцам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет запрещается. И все же есть исключения для определенных категорий: непригодных для военной службы, военнообязанным с тремя несовершеннолетними детьми, лицам, ухаживающим за людьми с инвалидностью и т.п.

Кроме того, в сентябре 2022 года было отменено разрешение на выезд за границу украинских мужчин-студентов иностранных вузов.

29 мая 2023 года в ГПСУ отметили, что в Украине нет ограничений на выезд за границу для женщин, в том числе военнообязанных. Исключение - только нардепы и чиновники.

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