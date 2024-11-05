Кто-то мог столкнуться с такой проблемой, но не каждый знает, как без последствий исправить ситуацию.

Иногда мы бываем неаккуратными и из-за этого могут пострадать вещи вокруг. Например, кто-то мог столкнуться с ситуацией, когда свечной воск случайно был пролит на ковер, после чего его практически невозможно.

Однако и в этой ситуации есть выход — эксперты предлагают невероятный способ, который состоит всего из четырех простых шагов, после которых ковер будет как новенький, пишет Mirror по рекомендациям экспертов Online Carpets.

Они объясняют, что первое, что вы должны сделать после того, как пролили воск на ковер - это ничего не делать, даже если это может показаться нелогичным. Пока воск перебывает в "жидкой форме", худшее, что вы можете сделать, пытаться его убрать. Этим нужно заниматься уже после того, как пятно полностью высохнет.

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"Возьмите немного льда из холодильника и положите его в пакет с застежкой-молнией. Если у вас нет льда в морозилке, подойдет практически все замороженное - будь то пакет замороженного горошка или замороженное карри в микроволновке", - отмечают эксперты. Воск, когда полностью остынет, изменит свой цвет и станет светлым. Именно в этом состоянии вам и нужно пытаться от него избавиться, но с помощью какого-нибудь тупого предмета.

Если на ковре остались какие-то восковые "крошки", их можно убрать пылесосом. Так вы избавитесь от верхнего слоя воска, но в нижних слоях ткани еще останется немного этого вещества. Поэтому его нужно "перенести" на другой предмет.

"Для этого накройте воск бумажным полотенцем, а затем слегка влажным тканевым полотенцем, которое не жалко испортить. Затем возьмите утюг и проведите паром по влажному тканевому полотенцу в течение 10-15 секунд. Воск начнет подниматься и переходить на полотенце. Возможно, вам придется проделать это несколько раз", - говорится в материале.

Но не нужно нагревать утюг слишком сильно и держать его над пятном слишком долго. Если ковер "слишком хрупкий", лучше воспользоваться феном для волос. Когда вы закончите оба шага, протрите поверхность раствором из уксуса, воды и разбавленного средства для мытья посуды.

Другие удивительные лайфхаки

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Кроме того, полотенца будут мягкими "как никогда раньше" — для этого понадобится 1 ингредиент. Самое главное - необходимо отказаться от кондиционера для белья.

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