Узнайте, как и чем почистить ковер дома, чтобы он выглядел, как новый.

Ковры - настоящие пылесборники, особенно если они лежат на полу, а не висят на стене. Грязь, мусор и пыль плотно "внедряются" в структуру ковра, поэтому вернуть ему привлекательный внешний вид и идеальную чистоту - трудная задача. Эксперт по уборке рассказал, как почистить ковер дома и в чем главный секрет этого действия.

Ранее мы говорили о том, зачем вешали ковры на стену в СССР.

Как почистить ковер в домашних условиях - советы

Ковры, которые многие люди используют для прихожей или гостинной загрязняются довольно быстро, накапливая в себе грязь и пыль. Если ковер находится в ванной комнате, то он еще и наполняется влагой, а это может стать причиной образования грибка и плесени. Ричард Тернер, директор технических служб и программ Института ковров, поделился методами, как почистить ковер, не вынося из дома, а также продлить его срок службы:

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Регулярное использование пылесоса

Еженедельная или ежедневная уборка квартиры обязательно должны включать в себя чистку ковра пылесосом - это поможет дольше держать его в приемлемом состоянии. Даже если вам лень, стоит побороть это чувство - в конце концов, забота о таких предметах интерьера отражается на вашем состоянии здоровья. Эксперт считает, что коврик в прихожей и спальне(гостинной) нужно пылесосить каждый день или через день, а те, что используются реже, достаточно очищать раз в 1-2 недели.

Своевременная реакция на грязь

Если вы случайно разлили на ковер напиток или уронили еду, которая оставила пятно, лучше сразу взять губку, смочить ее водой, налить немного моющего средства и замыть проблемный участок. Если пятно высохнет, его будет сложнее убрать - иногда вплоть до обращения в химчистку.

Генеральная чистка каждый год

Тернер рекомендует избежать ситуации, в которой вам придется выяснять, как почистить очень грязный ковер - лучше предотвратить ее. Для этого проводите глубокую чистку каждые 12-18 месяцев. Это значит, что как только наступит срок, ковер нужно отнести в химчистку, постирать в машинке, замочить в ванной или использовать любой другой метод, который надежно очистить этот предмет интерьера.

ВАЖНО: если у вас есть животные или маленькие дети, из-за которых ковер загрязняется чаще, то лучше чистить его таким образом 2 раза в год.

Качественная уборка квартиры

Дело в том, что почистить ковер дома - это еще не все, гораздо важнее - обратить внимание на все то, что этот самый ковер окружает. К примеру, если коврик лежит в прихожей, то вы должны держать в чистоте входную дверь, порог, пол и все предметы, которые находятся рядом. В противном случае даже при чистом ковре грязь все равно будет попадать на него с других поверхностей.

Чем почистить ковер в домашних условиях - отзывы и рекомендации

Тернер дал несколько советов, как почистить ковер точечно, чтобы не пришлось стирать его полностью или тащить на улицу для выбивания. Во-первых, любые жидкости на ковре лучше промакивать бумажным полотенцем, чтобы аккуратно удалить пятно и не дать ему растечься. Куски пищи соскребать ложкой или ножом (так получится быстро и незаметно убрать их, не размазывая по ковру).

Во-вторых, точечно нанесите на проблемной место чистящее средство, которое можно использовать для ковра. Многие универсальные моющие, предназначенные для уборки дома, содержат агрессивные компоненты в составе - они способны провоцировать выцветание ковра или нарушение текстуры ткани. Нанесите выбранное средство на пятно, двигаясь от краев к центру, и подождите несколько минут, чтобы смесь впиталась.

В-третьих, промакивайте чистящее, удаляя его с ковра, влажной губкой, но не в коем случае не трите. Еще один вариант, который рекомендует эксперт - это распылить на пятно обычную воду из пульверизатора, а затем промокнуть бумажным полотенцем. Так делать до тех пор, пока полностью не уберете остатки моющего средства.

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