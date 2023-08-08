Ожидается, что это будет ключом к разгадке других секретов строительства.

Группа археологов заявила, что раскрыла тайну, как египтяне передвигали огромные каменные плиты для строительства пирамид. Отмечается, что Великая пирамида состоит из более 2,3 миллиона блоков известняка и гранита, каждый из которых весит не менее двух тонн.

Как пишет Lad Bible, поскольку строительство происходило почти 4500 лет назад считалось, что тайна одного из семи чудес света останется скрытой.

Ученые предположили, что представители древней цивилизации использовали приток Нила для передвижения огромных камней по пустыне. Чтобы найти правду, они тестировали окаменелые образцы почвы из поймы Гизы.

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Лаборатория во Франции искала присутствие пыльцы и растительности, обычно встречающихся вокруг Нила, чтобы доказать существование водного пути. Археологи углубились на 9 метров, где и получили нужные доказательства существования ветви Хуфу. Она высохла в 600 году до нашей эры и использовалась для перемещения каменных плит. Географ-эколог Хадер Шейша сказала, что было бы "невозможно" построить пирамиды без этого притока.

Еще одним доказательством считается кусок папируса, который нашли в Красном море. В нем указывается, как чиновник "Мерер" должен был транспортировать известняк вверх по Нилу на строительную площадку в Гизе.

"Мне было так интересно, потому что это подтверждает, что транспорт строительных материалов пирамиды перемещался по воде", — отметила Шейша.

Автор исследования считает, что это открытие станет ключом к раскрытию других тайн строительства, в частности, как египтяне поднимали эти тяжелые плиты.

Открытие археологов в Египте

Как сообщалось, в Великой пирамиде Гизы ученые обнаружили ранее неизвестный коридор. Позже они нашли статуя улыбающегося Сфинкса.

Также археологи обнаружили в Египте один из храмов Солнца возрастом более 4 тысяч лет.

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