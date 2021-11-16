Археологи откопали печати с выгравированными именами фараонов, правивших в Ниусерру.

В Египте археологи обнаружили то, что, по их мнению, является одним из потерянных египетских "храмов солнца", датируемый серединой XXV века до нашей эры.

Команда археологов обнаружила останки, захороненные под другим храмом в Абу-Гурабе, примерно в 12 милях к югу от Каира, сообщил CNN соруководитель миссии Массимилиано Нуццоло, доцент кафедры египтологии Института средиземноморских и восточных культур Польской академии наук в Варшаве.

Еще в 1898 году археологи нашли на этом месте храм солнца Ниусерры — шестого фараона пятой династии. Нынешняя находка позволяет предположить, что его построили на руинах другого храма солнца.

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"Археологи XIX века раскопали только очень небольшую часть этого кирпичного здания под каменным храмом Ниусерра и пришли к выводу, что это была предыдущая фаза строительства того же храма", - сказал Нуццоло.

"Теперь наши находки показывают, что это было совсем другое здание, построенное до Ниусерра", - сказал он.

Археологи откопали печати с выгравированными именами фараонов, правивших в Ниусерру. Кроме того, нашли десятки целых пивных кувшинов.

По словам Нуццоло, памятник из сырцового кирпича "был внушительного размера", но Ниусерра ритуально разрушил его, чтобы построить свой собственный храм Солнца. Историки предполагают, что всего было построено шесть храмов солнца, но только два из них были обнаружены ранее, сказал Нуццоло. "Из этих источников мы знаем, что все храмы Солнца были построены вокруг Абу-Гараба", - добавил он.

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Автор: Ирина Погорелая