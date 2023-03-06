Ученые надеются, что находка приведет к новым историческим открытиям.

В Великой пирамиде Гизы ученые обнаружили ранее неизвестный коридор.

Как сообщает CNN, скрытый коридор длиной девять метров обнаружили недалеко от главного входа в пирамиду возрастом 4500 лет.

Открытие внутри пирамиды Хеопса, последнего из сохранившихся семи чудес древнего мира, было сделано в рамках проекта Scan Pyramids, который использует неинвазивные технологии, включая инфракрасную термографию, 3D-моделирование и визуализацию космических лучей, чтобы заглянуть внутрь строения.

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Ученые предполагают, что открытие может привести дальнейшим историческим находкам.

"Мы собираемся продолжить сканирование, чтобы посмотреть, что мы можем сделать… чтобы выяснить, что мы можем найти под ним или в конце этого коридора", -сказал он журналистам Мустафа Вазири, глава Верховного совета Египта по древностям.

Пирамида Хеопса - что о ней известно

Великая пирамида Гизы была построена как монументальная гробница около 2560 г. до н.э. во время правления фараона Хуфу, или Хеопса.

Сразу после постройки ее высота достигала 146 метров (теперь 139 метров). Она несколько тысяч лет была самым высоким сооружением до постройки Эйфелевой башни в Париже в 1889 году.

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