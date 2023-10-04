Окаменелости обнаружили в отслоившихся от скал камнях.

В Терновском районе Кривого Рога на склоне балки Северная-Червоная в составе породы обнаружили останки неизвестного существа. По мнению ученых, это окаменевшие останки древних трилобитов. Окаменелости нашли члены Facebook-сообщества Марс в Кривом Роге I Картинная галерея OneГОКа.

"Нашли на склонах балки "Північна-Червона" в отслоившихся от скал камнях с внутренней стороны такие наросты размером меньше ногтя на мизинце. Они твердые, ключем сковырнуть не удалось. Гугл определил их как окаменевшие останки древних трилобитов. Но есть сомнения в этой теории, поскольку эти наросты сверху на камне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вторая версия - это затвердевшая оотека (яйца) богомола современного: "Но и она подвержена сомнениям, поскольку богомолы свои коробочки с яйцами откладывают на ветки".

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Также указывается, что в научном описании заказника есть подтверждение первой версии. Ранее исследователи уже находили там окаменевшие остатки древней флоры и фауны.

Трилобиты - класс вымерших морских членистоногих, имевший большое значение для фауны палеозойских образований земного шара. Счиается, что трилобиты вымерли примерно 250 миллионов лет назад.

В Китае нашли скелет гигантской панды - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, в Китае обнаружили первый полный скелет гигантской панды в гробнице древнего императора, символ статуса, который проливает свет на королевские погребальные ритуалы, существовавшие более 2000 лет назад.

Панда была найдена в группе ям для жертвоприношений животных на холме рядом с обширным мавзолеем, принадлежавшим императору Вэнь из династии Хань, правившему с 180 по 157 год до н.э.

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