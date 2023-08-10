Исследователи говорят, что останки экзотических животных и редких птиц были обнаружены в мавзолеях императоров и императриц как символы богатства и престижа.

Китайские археологи заявили, что обнаружили первый полный скелет гигантской панды в гробнице древнего императора, символ статуса, который проливает свет на королевские погребальные ритуалы, существовавшие более 2000 лет назад.

Как сообщает The Washington Post, панда была найдена в группе ям для жертвоприношений животных на холме рядом с обширным мавзолеем, принадлежавшим императору Вэнь из династии Хань, правившему с 180 по 157 год до н.э.

Команда археологов нашла более 380 прямоугольных земляных ям со скелетами животных. Большинство из них млекопитающие и в кирпичных погребальных сосудах. Некоторые рептилии были найдены в деревянных гробах, а птицы — в глиняных сосудах. Широкое разнообразие жертвоприношений дикой природы рассматривалось как символ статуса ханьских правителей. Жертвоприношения животных также находили в гробницах простолюдинов, но они ограничивались домашними животными, включая собак и свиней.

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"Судя по записям раскопок, которые у нас есть в настоящее время, экзотические животные и редкие птицы были обнаружены только в мавзолеях императоров, императриц и вдовствующих императриц (королев-матерей). Они были символом статуса и престижа", - пишут исследователи.

По словам ученых, участвовавших в открытии, это первый случай, когда полный скелет панды был обнаружен в месте захоронения императора. В 1975 году в гробнице матери императора Вэня, вдовствующей императрицы Бо, был обнаружен череп панды, но тело животного пропало, возможно, украдено.

Исследователи также нашли в гробнице полный скелет малазийского тапира. Они также идентифицировали тигра, яка, и гималайского такина. Останки носорога и беркута были найдены в гробнице вдовствующей императрицы Бо.

Исследователи планируют провести анализ ДНК и изотопов, чтобы определить, что ели животные и откуда они произошли.

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