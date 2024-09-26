Люди в основном привыкли заниматься спортом несколько раз в неделю, но ученые провели исследование и узнали, что достаточно тренироваться на выходных.

Не все люди любят бегать, хотя этот процесс явно полезный. И нужно разобраться — что именно делает его таким. По крайней мере, одно исследование сообщает, что занятий спортом исключительно на выходных достаточно, чтобы снизить риск развития более 200 заболеваний, от сердечно-сосудистых заболеваний и расстройств настроения до проблем с почками и ожирения, пишет Independent со ссылкой на журнал Circulation.

В ходе изучения этого вопроса приняло участие 90 000 взрослых в Великобритании. Как сообщает СМИ, это показало, что люди, которые тренируются по выходных, получают такие же преимущества, как и те, кто распределяет физическую активность в течение недели.

Команда исследователей заявила, что их выводы предполагают, что общий объем упражнений важнее, чем соблюдение ежедневного графика физической активности.

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Доктор Шаан Куршид, сотрудник Центра аритмий Демоуласа в Массачусетской больнице общего профиля в США, заявил:

"Известно, что физическая активность влияет на риск развития многих заболеваний. Возможно, что важнее всего общий объем активности, а не её регулярность"

В исследовании демонстрируется, что это полезно не только для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, но и для предотвращения будущих заболеваний, включая такие состояния, как хроническая болезнь почек, расстройства настроения и так далее.

В материале указано, что, согласно рекомендациям Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), необходимо 150 минут умеренной активности, такой как быстрая ходьба или езда на велосипеде, или 75 минут интенсивной активности, такой как бег или езда на велосипеде по холмам, в течение недели.

Чтобы выяснить, настолько полезны тренировки по выходным по сравнению с регулярные занятия спортом в течение недели, исследователи изучили данные из базы данных, которая содержит медицинские и жизненные данные более полумиллиона британцев.

Сообщается, что участники носили трекеры активности и их специально выделили как тех, кто занимается спортом исключительно по выходным. Исследователи утверждают, что даже такой образ жизни существенно снижает риск развития более 200 заболеваний.

Анализ показал, что у тех, кто занимался спортом регулярно в течение недели, риск развития высокого кровяного давления был на 28% ниже, в то время как у тех, кто был активен только по выходным, риск был на 23% ниже. Риск диабета у тех, кто проводил тренировки в течение недели, был ниже на 46%, тогда как у "спортсменов выходного дня" — риск был ниже на 43%.

Что еще полезно для организма

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Кроме того, ученые обнаружили неожиданное свойство кофе. В одном из исследований указано, что употребление этого напитка помогает предотвратить серьезное заболевание.

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