По словам диетологов, с возрастом людям важно поддерживать мышечную массу, в этом может помочь кофе.

Употребление кофе может помочь вам избежать потери мышечной массы с возрастом. Об этом свидетельствует новое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition, передает Verywell health.

Исследователи предполагают, что употребление кофе может помочь предотвратить саркопению - заболевание опорно-двигательного аппарата, которое снижает силу, мышечную массу и работоспособность во время старения.

Во время исследования люди, которые пили кофе ежедневно, имели на 11-13% большую мышечную массу, тогда как кофе без кофеина не имел значительной связи.

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"Однако эта связь наблюдалась не у всех участников исследования. Связь между потреблением кофе и увеличением мышечной массы "исчезала" у людей с индексом массы тела (ИМТ) более 30", - отмечает доктор медицинских наук, гериатр из Кливлендской клиники, который не был связан с исследованием Люк Ким.

Отмечается, что для исследования ученые использовали данные о состоянии здоровья более 8 300 взрослых американцев, собранные в период с 2011 по 2018 год. Средний возраст участников составлял примерно 40 лет, большая часть из них были женщинами.

Авторы исследования оценили мышечную массу участников, сканируя плотность костной ткани, а также оценили потребление кофе участниками на основе анкеты для самоотчета. Эти опросы проводили два раза в течение исследования.

Почему кофе может защитить мышечную массу?

В то же время исследователи так и не объяснили, каким образом потребление кофе может быть связано с увеличением мышечной ткани. Однако противовоспалительные свойства кофеина могут быть частью этого.

"Кофе содержит множество противовоспалительных соединений, а известно, что воспаление связано с уменьшением мышечной массы", - отметила доктор философии, магистр медицины, врач-диетолог Дана Ханнес в интервью Verywell.

В свою очередь спортивный диетолог и физиолог Хейди Скольник считает, что кофе может помочь поддерживать аутофагию - процесс, который помогает "перерабатывать" стареющие клетки.

Ханнес говорит, что люди, вероятно, должны пить кофе годами, чтобы увидеть реальную пользу для здоровья.

"С возрастом важно поддерживать мышечную массу, потому что мышцы позволяют нам сохранять равновесие, оставаться подвижными и активными, [и] они помогают нам переваривать и усваивать пищу", - добавляет диетолог.

Другие интересности о кофе

Ранее гастроэнтеролог ответила, можно ли пить кофе натощак. По ее словам, это может вызвать некоторый дискомфорт.

"Все, что вы едите, вызывает выработку желудочной кислоты, но кофе производит ее больше. Поэтому, если вы чувствуете вздутие живота или испытываете боль и тошноту после употребления кофе натощак, у вас есть некоторые проблемы с этим", - отметила врач.

Также стало известно, вреден ли кофе без кофеина. По словам врачей, после того как кофейные зерна очистят от кофеина, в них могут остаться следы химических веществ, но после обжарки зерен химикаты почти полностью испаряются.

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