После нескольких минут жаркого выступления, Джулиани привел свое лицо в порядок с помощью платка.

У адвоката Трампа во время пресс-конференции по лицу потекла краска для волос.

Об этом сообщает The Sun.

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Как сообщается, неприятный инцидент случился с Рудольфом Джулиани во время выступления, в котором он говорил о махинациях на президентских выборах.

Похоже, адвокат Трампа сильно вспотел, и по его лицу потекла краска для волос.

Как сообщается, унизительный инцидент был показан на официальной странице президента на YouTube в прямом эфире.

Выборы в США: последние данные

Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.

По последним прогнозам, Байден должен получить 306 голосов от коллегии выборщиков при 270 минимально необходимых для победы. Трамп набирает 232 голоса.

За кандидата от демократов проголосовали 79 млн 641 тыс. 365 избирателей, за Трампа - 73 млн 661 тыс. 779 избирателей.

Окончательно подсчет голосов еще не завершен.

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Перевод: Екатерина Лиманская