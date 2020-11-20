У Рудольфа Джулиани потекла краска для волос / скриншот
У адвоката Трампа во время пресс-конференции по лицу потекла краска для волос.
Об этом сообщает The Sun.
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Как сообщается, неприятный инцидент случился с Рудольфом Джулиани во время выступления, в котором он говорил о махинациях на президентских выборах.
Похоже, адвокат Трампа сильно вспотел, и по его лицу потекла краска для волос.
Как сообщается, унизительный инцидент был показан на официальной странице президента на YouTube в прямом эфире.
Выборы в США: последние данные
- Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.
- По последним прогнозам, Байден должен получить 306 голосов от коллегии выборщиков при 270 минимально необходимых для победы. Трамп набирает 232 голоса.
- За кандидата от демократов проголосовали 79 млн 641 тыс. 365 избирателей, за Трампа - 73 млн 661 тыс. 779 избирателей.
- Окончательно подсчет голосов еще не завершен.
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