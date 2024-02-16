Экономно тратьте драгоценные секунды во время выполнения задания.

Сложные загадки с визуальной составляющей позволяют "прокачивать" внимательность и умение концентрироваться на конкретном объекте, именно поэтому эти задачи весьма полезны для детей и и приносят не меньшую пользу взрослым.

На картинке-головоломке все сразу видят двух кабанов, но заметить воробья там - очень непростая задача. Если вы принадлежите к 1% уникальных людей, то с головоломкой вы сможете справиться за 9 секунд.

Сразу нужно понять, как же правильно поступать - "не залипайте" на рассматривании тех изображений, которые являются достаточно большими, и там нет птички. Берегите главное - свое время. Быстро ищите взглядом места, в которых мог "спрятаться" воробей.

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Если вы уже осознали, как справиться с задачей, - запустите обратный отсчет секунд и вложитесь в отведенные временные рамки.

Засеченные 9 секунд могли уже закончиться, а вот воробья найти вам так и не удалось. Когда снова возьметесь за работу, обратите внимание на то, что птичка может находиться в каком-то "тайнике".

Воробей был здесь

Уже появилась любопытная оптическая иллюзия для уникальных личностей

На картинке сразу в поле зрения виден большой пеликан, и где-то на картинке находится курица.

Домашнюю птицу настоящий уникум сможет найти за 10 секунд. Сложность задачи заключается в том, что необходимо не разглядывать все, что есть на оптической иллюзии, а очень быстро "сканировать" и отбрасывать лишнее, чтобы разыскать желаемое.

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