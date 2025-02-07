На это дается не более восьми секунд.

Оптические иллюзии и различные тесты помогают нам отвлекаться от рутинных дел и менять взгляд на привычные вещи.

В новой загадке от УНИАН вам надо отыскать среди сотни букв П только одну Л всего за восемь секунд. Ограничение во времени заставит вас действовать быстро, чтобы не упустить ни секунды.

Прежде чем начинать хорошо подумайте, как именно осмотреть все части изображения за короткое время.

Видео дня

Если вам так будет удобнее, то установите таймер. Также можете посоревноваться с друзьями!

Правильный ответ

Вы можете увидеть, где именно находится лишняя буква.

Другие загадки от УНИАН

Проверить свою внимательность можно и с помощью более насыщенных элементами головоломок. Например, попробуйте найти суслика среди ежей.

Также предлагаем быстро отыскать особенного орла среди его почти одинаковых сородичей. Спешите, потому что на поиски дается всего шесть секунд.

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