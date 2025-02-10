Его надо найти за шесть секунд.

Считается, что люди, которые способны быстро разгадывать оптические иллюзии, имеют хорошую наблюдательность и высокую когнитивную скорость.

Проверить свои навыки можно прямо сейчас - с помощью яркой головоломки от УНИАН. Понадобится только ваша внимательность и несколько минут свободного времени.

Ниже вы увидите картинку, на которой изображены горделивые аисты. Задача заключается в том, чтобы найти среди них другую птицу. Предупреждаем, что она хорошо прячется.

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Не забывайте о времени - у вас есть всего шесть секунд.

Ответ на тест

Среди аистов спряталась большая белая цапля (чепура). Этот вид находится под охраной Бернской конвенции, а в Украине занесен в Красные списки животных Луганщины, Сумщины и Харьковщины.

Головоломки, которые вам понравятся

Более сложной может оказаться оптическая иллюзия с одинаковыми буквами, среди которых скрыта одна другая. Вы должны быстро найти ее.

А если хотите проверить не только внимательность, но и умение логически мыслить, попробуйте определить, что не так с изображением парка.

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