Считается, что люди, которые способны быстро разгадывать оптические иллюзии, имеют хорошую наблюдательность и высокую когнитивную скорость.
Проверить свои навыки можно прямо сейчас - с помощью яркой головоломки от УНИАН. Понадобится только ваша внимательность и несколько минут свободного времени.
Ниже вы увидите картинку, на которой изображены горделивые аисты. Задача заключается в том, чтобы найти среди них другую птицу. Предупреждаем, что она хорошо прячется.
Не забывайте о времени - у вас есть всего шесть секунд.
Ответ на тест
Среди аистов спряталась большая белая цапля (чепура). Этот вид находится под охраной Бернской конвенции, а в Украине занесен в Красные списки животных Луганщины, Сумщины и Харьковщины.
Головоломки, которые вам понравятся
Более сложной может оказаться оптическая иллюзия с одинаковыми буквами, среди которых скрыта одна другая. Вы должны быстро найти ее.
А если хотите проверить не только внимательность, но и умение логически мыслить, попробуйте определить, что не так с изображением парка.