Только настоящий гений сможет найти ответ за отведенное время.

Головоломки и оптические иллюзии разрабатывают так, чтобы обмануть наше зрение. Они могут быть использованы как инструмент для определения уровня IQ, тренировки наблюдательности и различных когнитивных навыков человека.

Вы можете попробовать разгадать одну из десятков головоломок, которые УНИАН готовит для своих читателей. Больше всего шансов на успех имеют люди с острым зрением и большой внимательностью к деталям. Готовы проверить себя?

Ниже вы увидите изображение с совами. Но на картинке спряталась и курица. Вам необходимо ее отыскать. Ответ нужно дать всего за 7 секунд.

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Установите таймер и проверьте свои навыки по решению головоломок. Время пошло!

Ну что? Вам удалось найти курицу среди сов на картинке? Если вы справились за 7 секунд, у вас невероятно острое зрение. Ваша внимательность к деталям, вероятно, не раз выручала вас.

Если вы не смогли найти ответ на эту трудную головоломку, мы подскажем, где спряталась курица:

Другие головоломки и тесты от УНИАН

Хотите проверить, насколько хорошо у вас работает интуиция? Вы можете сделать это с помощью психологического теста. Вам нужно выбрать одного кота из пяти пушистиков на картинке, чтобы узнать ответ.

Или вы можете проверить себя и попробовать найти три различия между двумя почти идентичными изображениями. Сделать это нужно всего за 8 секунд.

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