Этот сложный тест с хитрым подвохом проваливают даже некоторые опытные водители.

Тесты на знание ПДД могут провалить даже водители с многолетним стажем. Правил и дорожных знаков так много, что запомнить все очень трудно. Предлагаем пройти непростой тест, где понадобится вся наблюдательность. Внимательно рассмотрите картинку и выберите водителя, который имеет право первоочередного поворота.

Условия задачи

Двое автомобилей, которые едут по противоположным полосам, собираются одновременно повернуть. Для черного автомобиля это поворот направо, а для серого - налево. Зеленый свет светофора разрешает совершить маневр обоим водителям. Чтобы машины не столкнулись, нужно определить правильную последовательность проезда.

Разбор задачи

Рассмотрим дорожные знаки на картинке. Перед водителем черного автомобиля установлен знак 2.1 "Уступите дорогу". А перед водителем серой машины - знаки 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".

На первый взгляд ответ очевиден: водитель авто №1 должен пропустить серую машину. Но этот тест на ПДД не так прост, как кажется.

Согласно пункту 16.1 Правил дорожного движения Украины на регулируемых перекрестках с работающим светофором знаки приоритета не действуют. Поэтому в ситуации на картинке водитель авто №2 должен пропустить черную машину, поскольку имеет помеху справа.

Обратимся к пункту 16.12 ПДД:

На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

Таким образом, ответ на задачу таков: водитель №1 имеет право повернуть первым, а автомобиль №2 должен его пропустить.

Важно отметить, что если бы светофор не работал (например, из-за отключения света), то приоритет был бы у автомобиля №2.

Ранее мы публиковали тест на знание ПДД, где нужно выбрать водителя, который нарушил правила поворота на главную дорогу.

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