Только один автомобиль едет по правилам - большинство водителей не замечает подвоха.

Тесты на знание ПДД нужно проходить даже опытным водителям. Освежить память полезно каждому.

Этот тест вызвал дискуссии в сети. Нужно выбрать водителя, который совершает поворот из второстепенной дороги согласно правилам. Некоторые люди не замечают важных деталей на картинке и решают задачу неправильно. Проверьте свои знания ПДД и укажите автомобиль, который ничего не нарушил.

Условия задачи

Двое автомобилей едут по второстепенной дороги с намерением повернуть налево. На трассе впереди нет других машин, поэтому движению ничего не мешает. Отсутствуют знаки, указывающие на направление движения. На первый взгляд кажется, что оба водителя имеют право повернуть, не нарушая ПДД. Однако это не так.

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Разбор задачи

Решение задачи подскажет знак, расположенный на главной трассе. Это дорожный знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". Он означает, что водитель выезжает на дорогу с двухсторонним движением, где появляется встречная полоса.

Обратимся к пункту 10.4 ПДД Украины:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

На рисунке обе машины собираются поворачивать налево, но только водитель зелёной занял крайнее левое положение, как нужно по правилам. Водитель белой машины остался в правой полосе.

Это означает, что водитель машины №2 нарушил ПДД. Автомобиль №1 поворачивает согласно правилам.

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